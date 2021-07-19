Türkiye Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan futbol kulüplerine teşekkür

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan futbol kulüplerine teşekkür

Türkiye

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan futbol kulüplerine teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, futbol kulüpleri ve Kulüpler Birliği'ne 'aşı' teşekkürü etti.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 12:26 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taraftarlarına 'aşı olun' çağrısı yapan futbol kulüpleri ve Kulüpler Birliği'ne teşekkür etti.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Taraftarlarına 'aşı olun' çağrısı yapan futbol kulüplerimize ve Kulüpler Birliğine teşekkür ediyorum. Aşımızı olalım ki, tribünlere tam kadro çıkalım" ifadesini kullandı.


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