Türkiye Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı Turkovac için yeni çağrı!

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı Turkovac için yeni çağrı!

Türkiye

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı Turkovac için yeni çağrı!

Yerli aşı Turkovac'ın 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz.' çağrısında bulundu.

16 Temmuz 2021, Cuma 11:18 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını bildirdi.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:

Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesinde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz.


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