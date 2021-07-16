Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı Turkovac için yeni çağrı!
Yerli aşı Turkovac'ın 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz.' çağrısında bulundu.
16 Temmuz 2021, Cuma 11:18 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını bildirdi.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:
Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesinde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1415940605843329025
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