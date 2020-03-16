Türkiye Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tanısı konan hasta sayımız 47 oldu

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tanısı konan hasta sayımız 47 oldu

Türkiye

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tanısı konan hasta sayımız 47 oldu

Sağlık Bakanı Koca,"(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu." ifadelerini kullandı.

16 Mart 2020, Pazartesi 23:53 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu." ifadesini kullandı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 29 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı: "Yeni tanı konunlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."



AA

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