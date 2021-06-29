Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz aşılama, delta mutasyonu ve müzik yasağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, şehir hastanelerine ilişkin iddialar için "Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, "Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech'ten alıyoruz" dedi.

AŞILAMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Koca aşı karşıtlığına ilişkin "Bu konuda sorun görmüyorum. Vatandaşlarımız aşıya uyumlu, gündemde tutulması yanlış" ifadelerini kullanırken "Bayrama kadar bir doz oranını nüfusun yüzde 70'i olmasını hedefliyoruz. İkinci doz 15 milyonu geçmiş, bir doz aşı olanların sayısı 34 milyona ulaşmış durumda" dedi.

MÜZİK YASAĞI

Bakan Koca, saat 24.00'dan sonraki müzik yasağının da kalkacağını ifade etti.

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram, Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanları aktardı...

DELTA VARYANTI

26 ilde 224 vaka delta varyantı olarak tespit edildi. 224 vakanın 134'ü İstanbul'da tespit edildi. Özellikle delta varyantı artıyor dedi Bakan Koca. İki doz arasındaki aşılama süresinin yarın bilim kurulunda gündeme geleceğini söyledi.

60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarıyla ilgili de yarınki bilim kurulu toplantısında gündemde olacağını söyledi.

MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANACAK

Bakan Koca, stadyumları doldurmayı iple çeken taraftarlar için müjdeyi verdi.

Koca'nın açıklamasına göre spor müsabakaları gerekli tedbirler alındıktan sonra seyircili oynanabilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek."