Türkiye Son dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı haritasını paylaştı! İstanbul'da dikkat çeken sonuç
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı haritasını paylaştı! İstanbul'da dikkat çeken sonuç

Türkiye

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı haritasını paylaştı! İstanbul'da dikkat çeken sonuç

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs arasında haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vaka sayıları dikkat çekti. Vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu. İşte Sağlık Bakanı'nın paylaşmında illere göre vaka sayısı...

10 Mayıs 2021, Pazartesi 17:30 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 100 bindeki vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide vaka sayısı 359.99, Ankara'da 267.68, İzmir'de 161.92 oldu.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre en fazla vaka sayısı İstanbul, Kastamonu ve Tekirdağ'da görüldü. En az vaka sayısı ise 36.08 ile Şırnak'ta görüldü.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek.



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