Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 100 bindeki vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide vaka sayısı 359.99, Ankara'da 267.68, İzmir'de 161.92 oldu.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre en fazla vaka sayısı İstanbul, Kastamonu ve Tekirdağ'da görüldü. En az vaka sayısı ise 36.08 ile Şırnak'ta görüldü.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek.







