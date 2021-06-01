Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac aşısı için önemli açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.
01 Haziran 2021, Salı 19:00 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaygın kullanılan Sinovac firmasının Kovid-19 aşısı CoronaVac'ın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandığını bildirdi.
Bakan Koca açıklamasında, "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
AA
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1399756151097602059
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