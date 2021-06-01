Türkiye Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac aşısı için önemli açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac aşısı için önemli açıklama

Türkiye

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac aşısı için önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

01 Haziran 2021, Salı 19:00 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaygın kullanılan Sinovac firmasının Kovid-19 aşısı CoronaVac'ın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandığını bildirdi.

Bakan Koca açıklamasında, "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

AA


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