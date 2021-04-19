Türkiye Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: 2 doz aşı miktarı 20 milyonu geçti

Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: 2 doz aşı miktarı 20 milyonu geçti

Türkiye

Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: 2 doz aşı miktarı 20 milyonu geçti

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs aşılarında birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 20 milyonu aştı.

19 Nisan 2021, Pazartesi 09:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 20 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşısında 20 milyon doz aşıldı. İlk dozun uygulandığı kişi sayısı 12.208.242 olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı ise 7.793.889 oldu.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 09.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 12 milyon 207 bin 83, ikinci doz aşısı 7 milyon 793 bin 292 oldu, böylece toplam doz miktarı 20 milyonu geçti.

Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 3 milyon 174 bin 795, Ankara'da 1 milyon 599 bin 758, İzmir'de ise 1 milyon 355 bin 78 doz olarak kayıtlara geçti.

AŞI TEMİNİ VE UYGULAMA SÜRECİ

Bugüne kadar tedarik edilen CoronaVac aşısının miktarı 26 milyonu geçti, 30 milyon BioNTech aşısının da haziranda Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

Yerli aşıda Faz 2 çalışması tamamlandı, önümüzdeki birkaç hafta içinde Faz 3'e geçilmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığının dört aşamalı aşı takviminde birinci aşamada yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sağlık çalışanları, yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ile buralarda çalışanların aşılamaları tamamlandı.

İkinci aşamada yer alan 60 yaş ve üzeri bireyler ile üçüncü aşamada yer alan bazı kronik hastaların aşılanması sürüyor.

Her aşamada yer alan farklı yaş ve meslek gruplarının aşılanmasının ardından dördüncü aşamada "sırası geldiği halde zamanında aşı yaptıramayanlara" Kovid-19 aşısı uygulanacak. Sağlık Bakanlığı, tedarik süreçlerinin hızlandırılmasıyla haziranda 40 yaş üstüne aşılamanın başlatılmasını planlıyor.

Ramazan dolayısıyla iftardan sonra da vatandaşlara aşı yapılabiliyor.


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Bu bir marka
Rauf Tamer
Banu Şen
Pandemide Bodrum'un şansı Mavi Yolculuk
Banu Şen
Hakan Çelik
Sınıfında fark yaratacak
Hakan Çelik
Şirin Sever
Tavşan Ralph’in bize 3.5 dakikada anlattığı
Şirin Sever
Erkut Can
84 milyonun dışındayız
Erkut Can
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Murat Çelik
15 Nisan
Murat Çelik
Oral Çalışlar
“ABD’den denge politikası bekliyoruz”
Oral Çalışlar
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüs aşısını reddedelerin oranı değişti