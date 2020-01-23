Sağlık Bakanlığı'nca, Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Çin'de görülen 'Koronavirüs' nedeniyle dün Bakanlıkta toplanan Bilim Kurulu'nca, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin'e ait bir havayolu firması tarafından haftada 3 gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alınmıştır. Havalimanlarında karantina odalarımız hazır olup, sağlık ekiplerimiz 7/24 usulüne göre kesintisiz çalışmaktadır" denildi.

17 kişi hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden corona virüsü nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkan virüsün özelikleri neler?

Hastalardan alınan örneklerin laboratuvarlarda test edilmesi sonucu Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü, enfeksiyonun koronavirüs (corona virus) olduğu sonucuna vardı. Koronavirüsler, büyük bir virüs ailesinin bir alt türü. Ancak yeni virüs dahil sadece yedisi insanlara bulaşabiliyor.

Virüse yakalananlarda hangi belirtilere rastlanıyor?

Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor.

Salgının kaynağı ne?

Ancak virüsün bulaşmasıyla başlayan hastalık sürecinin görece uzun olduğu ve ölü sayısının ilerleyen günlerde artabileceği uyarıları yapılıyor. Henüz salgının boyutları da tam olarak bilinmediği için bu yeni virüsün yol açabileceği ölümlere dair bir tahmin yürütmek zorlaşıyor.





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