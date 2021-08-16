Türkiye Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısında yeni karar! Yaş sınırı değişti
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısında yeni karar! Yaş sınırı değişti

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısında yeni karar! Yaş sınırı değişti

Türkiye

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısında yeni karar! Yaş sınırı değişti

Son dakika... Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan aşılamada yaş sınırı değişti. Türkiye'de tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne koronavirüs aşısı hakkı tanımlandı.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 09:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan aşılamada yaş sınırı değişti. Türkiye'de tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne koronavirüs aşısı hakkı tanımlandı.

PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Öte yandan 4. dozlar için yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi. 

AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de koronavirüs aşılamasındaki son durum Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 1. doz aşıda Türkiye ortalaması yüzde 70.92 oldu.



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
ÖTV düzenlemesi yerlileri sevindirdi
Hakan Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Şirin Sever
Doğa anlatınca anlarsınız belki!
Şirin Sever
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Müsilajı unuttuk bile
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mülteciye öfke, Altındağ’dan tehlike sinyalleri
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Kastamonu Bozkurt için zaman daralıyor! 69 kişiye ulaşmaya çalışıyorlar