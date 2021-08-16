Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan aşılamada yaş sınırı değişti. Türkiye'de tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne koronavirüs aşısı hakkı tanımlandı.

PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Öte yandan 4. dozlar için yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.

AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de koronavirüs aşılamasındaki son durum Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 1. doz aşıda Türkiye ortalaması yüzde 70.92 oldu.







