Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısında yeni karar! Yaş sınırı değişti
Son dakika... Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan aşılamada yaş sınırı değişti. Türkiye'de tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne koronavirüs aşısı hakkı tanımlandı.
16 Ağustos 2021, Pazartesi 09:21 Son Güncelleme:
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan aşılamada yaş sınırı değişti. Türkiye'de tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne koronavirüs aşısı hakkı tanımlandı.
PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.
Öte yandan 4. dozlar için yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.
AŞILAMADA SON DURUM
Türkiye'de koronavirüs aşılamasındaki son durum Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 1. doz aşıda Türkiye ortalaması yüzde 70.92 oldu.
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