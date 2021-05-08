Türkiye Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedavisinde flaş ilaç açıklaması

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedavisinde flaş ilaç açıklaması

Türkiye

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedavisinde flaş ilaç açıklaması

Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedavi rehberini güncelledi. Karara göre, hem hastanede hem de evde tedavi gören koronavirüs hastalarına hidroksiklorokin etken maddeli ilaç verilmeyecek.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 11:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedavi rehberini güncelledi. Bakanlığın aldığı yeni karara göre hem hastanede hem de evde tedavi gören koronavirüs hastalarına hidroksiklorokin etken maddeli ilaç verilmeyecek.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Savaş çıkar mı?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Sisteme dair
Rauf Tamer
Murat Çelik
Ruh hâlimiz nasıl, ne yapabiliriz?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Anlam arıyorum sayın hakim!
Şirin Sever
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Alparslan Kuytul adli kontrolle serbest bırakıldı