Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedavisinde flaş ilaç açıklaması
Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedavi rehberini güncelledi. Karara göre, hem hastanede hem de evde tedavi gören koronavirüs hastalarına hidroksiklorokin etken maddeli ilaç verilmeyecek.
08 Mayıs 2021, Cumartesi 11:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedavi rehberini güncelledi. Bakanlığın aldığı yeni karara göre hem hastanede hem de evde tedavi gören koronavirüs hastalarına hidroksiklorokin etken maddeli ilaç verilmeyecek.