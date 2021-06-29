Türkiye Son dakika: Sahte içki olayında flaş gelişme

Son dakika: Sahte içki olayında flaş gelişme

Türkiye

Son dakika: Sahte içki olayında flaş gelişme

Son dakika haberine göre, Bulgaristan’dan getirdikleri sahte içkileri sattıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı.

29 Haziran 2021, Salı 18:26 Son Güncelleme:
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Bulgaristan’dan getirdikleri sahte içkileri Çorlu’da büfelere sattıkları gerekçesiyle yakalanan ve emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Metin Dobrucalı ile büfeciler Cengiz Girgin, Vedat Vatansever ve Kudret Uygur, çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi’nde, ’Ağırlaştırılmış kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Cumartesi günü Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç’un tutuklanmasının ardından sahte içkiyle ilgili tutuklu sayısı da 6’ye yükseldi.

DHA

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