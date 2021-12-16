Son dakika: Sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi! Kabus bitmiyor

Son günlerde artan sahte içki vakalarında can kaybı sayısı 23'e yükseldi. Son olarak İstanbul Esenyurt'ta 6, Gaziantep Nizip'te 3, Mersin'de de 1 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Sahte içki nedeniyle ölümlerin olduğu kentlerde 13'ü ağır 24 kişinin tedavisi sürüyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte alkol nedeniyle 10 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahıslardan 3'ü hayatını kaybederken, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.





SAHTE İÇKİ NEDENİYLE 7 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Zehirlenme vakalarının ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sahte alkol sattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nizip Cezaevine gönderildi. Öte yandan tedavisi devam eden 7 kişinin hayati tehlikesinin sürdürdüğü öğrenildi.

İSTANBUL ESENYURT'TA SAHTE İÇKİDEN 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Esenyurt'ta bugün 3'ü yabancı uyruklu 6 kişinin içtikleri sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Önceki gün de Esenyurt'ta Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov da sahte içkiden ölmüştü. Esenyurt'ta 3 gün içerisinde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.

Öte yandan polis ekipleri de Esenyurt'taki içki denetimlerini sıklaştırdı. 1 Aralık ile 14 Aralık tarihleri arasında Esenyurt'ta işletme ve sahte içki imalatı yapıldığı tespit edilen yerlere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde, 5 tekel bayii, 3 ikamet ve 1 restoranda yapılan aramalarda, 471 şişe halinde 500 litre sahte alkol ve sahte alkol için kullanılan çok sayıda bandrol ve boş şişe ele geçirildi.

MERSİN'DEN ACI HABER

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde oturan Ali Eser, evine gelen arkadaşları M.A. ve M.S. birlikte alkol aldı. Bir süre sonra evden ayrılan M.A. ve M.S., kendilerini kötü hissederek Mut Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontrollerde sahte içki nedeniyle fenalaştıkları belirlenen M.A. ve M.S., buradaki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan ertesi gün Ali Eser'den Haber alamayan yakınları, eve gelerek kendisine ulaşmaya çalıştı. Eser'in kapıyı açmaması üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Eser'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eser'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Eser'in sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

KAHRAMANMARAŞ'TA 4 CAN KAYBI

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde sahte içki nedeniyle 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

4 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

SİVAS'TA CAN KAYBI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. 6 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

YALOVA'DA SAHTE İÇKİDEN 2 CAN KAYBI

Yalova'da internetten sipariş ettikleri sahte içkiyi içen 2 kişi hayatını kaybetti.

ANTALYA'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte içki bir kişinin yaşamına mal oldu. Manavgat ilçesinde ise bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı, içkiyi temin ettiği belirlenen satıcı taksirle adam yaralama suçundan tutuklandı.

ERZİNCAN'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Erzincan'da ise sahte içkiden zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.



