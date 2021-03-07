Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. İbrahim Zarap'ın polise verdiği ilk ifadesinde, "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' dibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dediği öğrenildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın ile çocuğunun koruma altına alındığını açıkladı.

Bu caniliğin hukuk karşılığı ne olmalı? Avukat Volkan Dülger CNN TÜRK'e anlattı. Öte yandan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı da, Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın ile çocuğunun koruma altına alındığını açıkladı.

Görüntüleri izleyenlerin kanı dondu. Zalimliğin, acımasızlığın boyutu tarifsizdi. Giderek artan şiddet vakalarına bir yenisi daha eklendi. Vahşetin yaşandığı yer Samsun'du. Bir kadın 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından bayıltılana kadar dövüldü. Hem de 5 yaşındaki kızının çığlıkları ve gözyaşları eşliğind

Bakanlar devreye girdi, yasal işlem başlatıldı. Saldırgan İbrahim Zarap tutuklandı. Peki hukuki olarak süreç nasıl olmalı?

Avukat Volkan Dülger açıklamasında, 'Bu sosyolojik ve psikolojik boyutuyla kadına karşı şiddetin en iğrenç örneklerinden birisi. Bu kişinin yaralamadan ziyade kasten öldürme niyetiyle hareket ettiğini ama Allah'tan kadın ölmediği için Allah sağlık versin. Bunun kasten öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmesi gerektiği noktasında. Bu kişinin cezanbın verilmesi oranının çok fazla arttığı gibi bir tutuklama nedeni olarak sayılabilir' dedi.

Türkiye'de kadına karşı şiddet neden her geçen gün artıyor?

'Bu olay açıkça gösteriyor ki biz toplum ve devlet olarak kadınları bu tür cani demek zorundayım cani ruhlu insanlardan koruyamıyor' diyen Dülger, '2012 yılında çıkartılan kadına karşı şiddet ilişki çok önemli bir kanun var.Bu yetkilerin ya kullanılmadığını ya yetersiz kaldığını ya da medyaya yansıyan böyle vahim olaylar olmadıkça bunların görmezden gelindiğini insana düşündürtüyor' ifadelerine yer verdi.

Avukat Volkan Dülger, bir an önce sıkı kuralların alınmasının gerektiğine vurgu yaparak, 'Eminim ki böyle sosyal medyaya yansımayan ailelerde görülen çeşitli şiddet vakaları var. Kadınlar bunu yansıtamıyorlar. Yansıtsalar da basında bu şekilde yer almıyor. Buna bir an öce çözüm bulunmalı' dedi.







