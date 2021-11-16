Türkiye Son dakika… Samuray kılıçlı katilin kan donduran koleksiyonu!

Son dakika… Samuray kılıçlı katilin kan donduran koleksiyonu!

Türkiye

Son dakika… Samuray kılıçlı katilin kan donduran koleksiyonu!

İstanbul Ataşehir'de, Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un evinde bulunan kılıç ve bıçakların fotoğrafları ortaya çıktı.

16 Kasım 2021, Salı 13:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'a eğitim için gelen Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz salı günü yolda yürürken Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Tutuklanan Can Göktuğ Boz'un (27) evinin oturma odasının duvarlarındaki yazılar ve masada bulunan oyun aletlerinin yanı sıra dairenin çeşitli yerlerindeki bıçak ve kılıçların da fotoğrafları ortaya çıktı. Evde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi.



Fotoğraflarda evin bir odasındaki koltukta ise kılıçların yanı sıra bir beyzbol sopası ve Türk Bayrağı olduğu görüldü. Evdeki televizyon kumandasının arkasına yapıştırılmış kağıtta ise 'Kararlı saldırgan hatırla ve alerji' yazılarının olduğu ortaya çıktı.

SPOR VE CİNAYET NOTLARI

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Can Göktuğ Boz'un evinin içinden fotoğraflar dün ortaya çıkmıştı. DHA'nın dün elde ettiği fotoğraflar Boz ile ilgili bazı şifreleri ortaya çıkarıyordu. Boz'un oturma odasının duvarlarına asılı A4 kağıtlarında, 'Sabahtan akşama spor', '120 günde 4 yıl, 1 günde 24 gün.' , 'Alerji olunca 67'yi geçemedim kesin biliyorum' ve 'Sadece şınav, hapishane, doktor, zehir, fitness, hile' gibi kelimeler yazılı olduğu görülmüştü.

Yazılar Boz'un kilolarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını ortaya koyuyor, camları gazete kağıtları ile kapatılan odanın diğer tarafındaki duvarda ise, 'Birleştir, farklı amaçla kullan, benzet.' ,'İstanbul Avrupa bölgesinde herkes katil, kadın erkek, tartışma', 'Dünyada 50 kelime vardır.' 'Sinirle kol vurma, tuzak kuruyor.' gibi notlar olduğu görülüyordu. Öte yandan odada bulunan masanın üzerinde ise çok sayıda bozuk para, sigara kutusu, satranç, jenga oyunu, rubik küp ve abaküs olması dikkat çekiyordu. 

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/DHA


İlgili Haberler
Mimar Başak Cengiz'i katleden Boz'un evinde cinayetin ipuçları! Ortaya çıktıBaşak Cengiz'in ölümü... Sitede 'samuray kılıcı' toplantısı yapılmış! Yönetimden inanılmaz kılıç yorumuBaşak Cengiz'in kahreden son mesajları ortaya çıktı! Samuray kılıcı ile katledilmiştiSamuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi isyan etti! Çok acı sözler…


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yollar iyileşti sürücüler aynı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Komet’in resim yolculuğu…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Milli maç
Rauf Tamer
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Şirin Sever
Çünkü kadın öldürmek kolay, niye yapmasınlar?!
Şirin Sever
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Köpeğe tecavüz davasında beraat kararı Yargıtay’dan döndü