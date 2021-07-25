Türkiye Son dakika: Şanlıurfa'da 19 yaşındaki 2 arkadaştan kahreden haber geldi!

Son dakika: Şanlıurfa'da 19 yaşındaki 2 arkadaştan kahreden haber geldi!

Türkiye

Son dakika: Şanlıurfa'da 19 yaşındaki 2 arkadaştan kahreden haber geldi!

Şanlıurfa Bozova'da serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'de suya giren Ömer Faruk Zaman (19) ile İbrahim Erenbuğ (19) suda çırpınmaya başladı. Bölgede piknik yapanlar tarafından sudan çıkarılan iki arkadaş kurtarılamadı.

25 Temmuz 2021, Pazar 17:13 Son Güncelleme:
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Bozova ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Atatürk Baraj gölü kıyısına giden Ömer Faruk Zaman ile İbrahim Erenbuğ, öğle saatlerinde serinlemek için suya girdi.


Bir süre sonra Zaman ve Erenbuğ, suda çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine, bölgede piknik yapanlar tarafından sudan çıkarılan Ömer Faruk Zaman ile İbrahim Erenbuğ, çağırılan ambulansla Bozova Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Zaman ve Erenbuğ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İki arkadaşın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


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