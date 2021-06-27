Türkiye Son dakika: Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika: Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

27 Haziran 2021, Pazar 21:53 Son Güncelleme:
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Kaza, Şanlıurfa Gaziantep Karayolu'nun 29’uncu kilometresinde meydana geldi. Suruç yönüne giden İlknur Bekşen yönetimindeki hafif ticari araç ve Hasan A.'nın kullandığı kamyonet ile sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil birbirine çarptı.

Zincirleme kazayı görenler yerdeki yaralıların yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde İlknur Bekşen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı ise ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç’taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)

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