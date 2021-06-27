Kaza, Şanlıurfa Gaziantep Karayolu'nun 29’uncu kilometresinde meydana geldi. Suruç yönüne giden İlknur Bekşen yönetimindeki hafif ticari araç ve Hasan A.'nın kullandığı kamyonet ile sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil birbirine çarptı.

Zincirleme kazayı görenler yerdeki yaralıların yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde İlknur Bekşen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı ise ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç’taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)

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