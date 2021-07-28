Terry McKirchy, olayın gerçekleştiği 1985'te, cezaya itiraz etmemesi karşılığında hapishanede yalnızca hafta sonları kalmasını öngören bir anlaşma yapmıştı.

59 yaşındaki Terry McKirchy, Broward County'deki bir yargıcın kendisini birinci derece cinayetle suçlaması üzerine Teksas eyaletinin Sugar Land kentindeki evinden Florida'ya iade edilmeyi bekliyor.

ZİHİNSEL VE FİZİKSEL OLARAK ENGELLİ BİR HAYAT YAŞADI

Bebek bakıcısı başlangıçta, 1985'te cinayet teşebbüsü suçlamasını kabul veya reddetmemiş ve itirazda bulunmamıştı. Zihinsel ve fiziksel açıdan ciddi oranda engelli bir yaşamın ardından 2019'da ölen Benjamin Dowling'i yaraladığı suçlamasını ise reddetmişti.

Ölümünden bu yana iki yıl geçmesine rağmen, Florida'daki adli tabipler, Dowling'in ölümünün 5 aylıkken uğradığı sarsıntıdan kaynaklanan yaralanmalar sonucu gerçekleştiğinde hemfikir oldu.

Savcıların açıklamasında, "Otopsiyi yapan ve ölümün doğrudan 1984'teki yaralanmalardan kaynaklandığına karar veren adli tıp uzmanları, maktulün aldığı yaralar ve ölümü arasındaki süreyi göz önüne aldı" ifadelerine yer verildi.

"Bu dava, bunun bir cinayet olduğuna karar veren büyük jüriye sunuldu."

Benjamin'in ebeveynleri Rae ve Joe Dowling, Pazartesi yaptıkları açıklamada, oğullarının yaralandıktan sonra hiç ilerlemediğini, ailesine ve başkalarına bağımlı yaşadığını ifade etti. Açıklamada, bakıcı McKirchy aleyhine suçlamalardan bahsedilmedi.

"YÜRÜMEDİ, HİÇ KONUŞMADI"

Çift, "Benjamin asla emeklemedi, tam olarak dönemedi, yürümedi, hiç konuşmadı, hiç kendi kendine yemek yemedi, bir hamburger ya da dondurma külahının keyfine varamadı, kaşındığı ya da herhangi bir yeri incindiğinde bize hiç söyleyemedi" dedi.

"Acıyla ağladığında, ailesi olarak biz ve bakım verenler neyin yanlış gittiğini tahmin etmek zorunda kalır ve ihtiyacını karşılayabildiğimizi umardık."

Miami Herald'a 1985'te yaptığı açıklamada masum olduğunu söyleyen bebek bakıcısı, buna rağmen cezaya itiraz etmemesi karşılığında üçüncü çocuğunun doğumuna kadar sadece hafta sonları hapiste kalması yönünde bir anlaşma yapmayı kabul etmişti. O dönem kendisi de 6 aylık hamile olan McKirchy, cinayete teşebbüs ve şiddetli çocuk istismarı nedeniyle 12 ila 17 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Pazartesi itibarıyla bakıcının bir avukatının olup olmadığı da belli değildi.







