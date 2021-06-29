Muğla'nın Datça ilçesinde 200 kiloluk gebe 'Boz Camgöz' cinsi köpek balığı sahile vurdu. 3 metre 30 santimetre boyunda köpek balığının, 6 solungaçlı 'Boz Camgöz' cinsi olduğu tespit edildi.

Gökova Körfezi Gereme Koyu'nda, bugün saat 10.30 sıralarında bölge halkı, sahile vuran köpek balığıyla karşılaşınca, Datça Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Müdürlükte görevli su ürünleri mühendisleri Servet Kutlu ve Fatih Aydoğan, bölgede inceleme yaptı. 3 metre 30 santimetre boyunda ve 200 kilo ağırlığındaki köpek balığının, 6 solungaçlı 'Boz Camgöz' cinsi olduğu tespit edildi.

Gebe olduğu da belirlenen köpek balığının doğum yapmak üzere olduğundan ya da beslenme amacıyla kıyıya geldiği tahmin ediliyor.Köpek balığı, incelemelerin ardından Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü'ne bilgi verilip, Datça Belediyesi'ne teslim edildi.

'DERİNLERDE YAŞAR'

Su Ürünleri Mühendisi Servet Kutlu, köpek balığını gördüklerinde, hareketsiz olduğunu söyleyerek, "Altı solungaçlı Boz Camgöz köpek balığı, daha çok derinlerde yaşarlar. Bölgemizde sıkça görülür. Kıyıya geliş sebebi muhtemelen ya yavru bırakmak ya da beslenme amaçlı olabilir."

"3 metre 30 santimetre büyüklüğünde ve 200 kilogram ağırlığında. Üzerinde darp, cebir izi, herhangi bir yara bereye rastlanmadı. İlk gelenler canlı olduğunu söylüyor ama biz geldiğimizde hareketsizdi" dedi.

İNSANA SALDIRIR MI?

İnsanlara saldırdığı konusunda tarihte çok az örnekleri bulunan camgöz köpekbalığı, genel itibariyle deniz planktonları ile beslendikleri için zararsız olarak konumlandırılmaktadır.

Denizlerin nazik devleri olarak adlandırılan camgöz köpekbalığı, ağız açıklığı çok derin olsa da büyük objeleri yutamadığı için hassas olarak nitelendirilmektedir. Camgöz köpekbalığının gövde uzuluğu 8 metre, ağız açıklığı ise 1,5 metre olarak bilinmektedir.

Camgöz Köpekbalığı, Türkiye'de de sıklıkla görülen türler arasında yer almaktadır. Yapı itibariyle ağızları açık bir şekilde yüzen camgöz köpekbalıkları, deniz içerisinde yer alan planktonlar ile beslenmektedir. Deniz suyunu filtreleyerek beslenen camgöz köpekbalıkları, belirli dönemlerde balıkçıların ağlarına da takılmaktadır.

Camgöz köpekbalığı, balina köpekbalığının ardından dünyanın en büyük ikinci balık cinsi fakat camgözler diğer akrabaları gibi dev dişlere sahip değil.

Uzmanlar, Türkiye denizlerinde 36 köpekbalığı türü bulunduğunu, havadaki kuş kadar köpekbalığı görmenin normal olduğunu ve insanların korkmaması gerektiğini söyledi.