Türkiye Son dakika: Sedat Peker suç örgütüne yeni operayon! Dernek başkanı Feridun Öncel gözaltında
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Son dakika: Sedat Peker suç örgütüne yeni operayon! Dernek başkanı Feridun Öncel gözaltında

Türkiye

Son dakika: Sedat Peker suç örgütüne yeni operayon! Dernek başkanı Feridun Öncel gözaltında

Son dakika haberine göre, Sedat Peker organize suç örgütüne yönelik Şanlıurfa'da operasyon gerçekleştirildi. MİSİAD Başkanı (Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği) Feridun Öncel gözaltına alındı.

10 Haziran 2021, Perşembe 16:58 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da, Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyonda Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) Feridun Öncel gözaltına alındı. Öncel, sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt genelinde faaliyet gösteren; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'gasp', 'rüşvet', 'yaralama', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştığı belirlenen Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda MİSİAD Başkanı Feridun Öncel'i Şanlıurfa'da gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Öncel, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü.


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