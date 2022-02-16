Türkiye Son dakika: Sedef Kabaş kararı! Anayasa Mahkemesi reddetti

Son dakika: Sedef Kabaş kararı! Anayasa Mahkemesi reddetti

Türkiye

Son dakika: Sedef Kabaş kararı! Anayasa Mahkemesi reddetti

Anayasa Mahkemesi Sedef Kabaş'ın 'tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi' talebini reddetti. Sedef Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklu bulunuyor.

16 Şubat 2022, Çarşamba 17:28 Son Güncelleme:
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 Katıldığı bir televizyon programında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklu bulunan Sedef Kabaş ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Anayasa Mahkemesi Kabaş'ın "tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi" talebini reddetti.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Sedef Kabaş'ın avukatları yaptığı başvuruda "tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi ve başvurunun öncelikli olarak pilot dava usulüne göre incelenmesi" talep etti. Anayasa Mahkemesi ise İkinci Bölümü, "tedbiren tahliye talebi"ni reddetti.


İDDİANAME

İddianamede, gazeteci Sedef Kabaş "şüpheli", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "mağdur" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.

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