11 Ağustos tarihinde başlayan aşırı yağışlar ile Kastamonu Bozkurt'ta bulunan Ezine Çayı taştı. Çayın taşması ile birlikte 5.400 nüfuslu ilçe dakikalar içinde sular altında kaldı. Ezine Çayı kenarındaki apartmanlarda oturan kişilerden bazıları bir anlık panikle araçlarını güvenli yerlere çekmeye çalışırken 5 dakika içinde gelen sel sularına kapıldı. Aradan geçen iki günün ardından selin yol açtığı zararın boyutları da ortaya çıkmaya başladı.

Dere kenarındaki binalarda sel üçüncü, dördüncü katlara kadar yükseldi. Selin yıktığı Bozkurt’ta evlerin ve işyerlerinin alt katları çamur altında kaldı. Birçok ev ve işyeri kullanılamaz hale geldi. İlçeye halen elektrik ve su verilemiyor.

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeden acı haberler ise peş peşe gelmeye devam ediyor. AFAD tarafından yapılan son açıklamada "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 34, Sinop’ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir' denildi.

Bartın'da sele kapılan ve dört gündür aranan 85 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni evine 600 metre uzaklıkta bulundu.







