Son dakika... Sel felaketinde can kaybı yükseldi
Son dakika... 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinde Kastamonu Sinop ve Bartın'da hayatını kaybeden kişi sayısı 70'e yükseldi.
16 Ağustos 2021, Pazartesi 09:00 Son Güncelleme:
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11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden kişi sayısı yükseldi. AFAD tarafından yapılan son açıklamada 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 70 vatandaşımız (60 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.
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