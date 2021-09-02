Türkiye Son dakika: Şemdinli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika: Şemdinli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye

Son dakika: Şemdinli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını söndürüldü.

02 Eylül 2021, Perşembe 20:04 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Nehri köyü Güzelkaya mezrasında çıkan yangına, Orman İşletme Şefliği, Jandarma, belediye ekipleri, güvenlik korucuları ve vatandaşların da desteğiyle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu, yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir, yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

AA

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