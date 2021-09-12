Türkiye Son dakika... Servis aracı ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Son dakika... Servis aracı ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Türkiye

Son dakika... Servis aracı ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Son dakika haberine göre, Ankara'da servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

12 Eylül 2021, Pazar 20:23 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544. Cadde'de 06 C 0019 plakalı servis aracı ile Emirhan A. yönetimindeki 06 HMB 16 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, otomobilde bulunan Ebubekir D, Emirhan A. ile Baran B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, Buğra Ö. ve Eren A'yı hastaneye kaldırdı.

Buğra Ö. ve Eren A, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA

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