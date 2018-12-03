Son dakika... Sıla - Ahmet Kural davasında yeni gelişme

Sıla Ahmet Kural'ın evinde dakikalarca dayak yediğini iddia edip, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Sıla'nın avukatı kavga esnasında yan binada bulunan yaşı küçük bir kızı da dosyada tanık olarak göstermişti. İddiaya göre, tanık Sıla ile Ahmet Kural arasındaki kavgaya kulak misafiri olmuştu.

AHMET KURAL TANIKTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'da, şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki şiddet soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme daha ekrana getirildi. Ahmet Kural'ın avukatı, Sıla ile yaşanan kavganın şahidi olduğu iddia edilen tanıktan şikayetçi oldu ve 'yalancı tanıklık'tan yargılanmasını istedi. Gerekçe olarak da Yıldız Teknik Üniversitesi'nden alınan ses analizi raporunu sundu.

UZMAN EKİP KURAL'IN EVİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Kural'ın avukatı suç duyurusunda o tanığın yalan söylediğini iddia etti. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne başvurarak, seslerin yan evden ne kadar mesafeye kadar duyulabileceğinin tespitinin yapılmasını istedi.

Uzman ekip, hem gündüz hem gece hem de kavganın yaşandığı iddia edilen saatlerde Kural'ın evinde incelemelerde bulundu.

O inceleme sırasında da Ahmet Kural'a analiz için tanığın duyduğu iddia edilen sözler bağırarak ve normal ses tonuyla söyletildi.

SONUÇ: SESLERİN YAN EVDEN DUYULMASI MÜMKÜN

Çıkan sonuç ise seslerin yan evden duyulmasının mümkün olduğu yönündeydi. Çünkü teknik cihazlarla yapılan inceleme sonucunda Kural'ın evi ile tanığın evi arasındaki mesafenin 12,5 metre olduğu belirtildi. Kural'ın evinden çıkan seslerin ise 4,9 metreden sonra duyulmasının fiziki olarak duyulmasının mümkün olmadığı belirtildi. O rapor suç duyurusu ile birlikte savcılığa belirtildi.