Türkiye Son dakika! Sinovac aşısının etkinliği açıklandı

Son dakika! Sinovac aşısının etkinliği açıklandı

Türkiye

Son dakika! Sinovac aşısının etkinliği açıklandı

Türkiye'de yapılan Sinovac firmasina ait aşının etkililiği yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulundu.

03 Mart 2021, Çarşamba 12:03 Son Güncelleme:
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Hacettepe Üniversitesi'nin son dakika açıklamasında Sinovac aşısının Faz 3 sonuçları açıklandı. Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalarından öne çıkanlar:

14 Eylül itibariyle çalışmalar başladı, 24 merkezden gönüllü alındı. 11.308 kişiden 6.648 aşı koluna 3.568'i plasebo koluna gitti.

Brezilya, Çin’in Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının virüsün İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan varyantlarına karşı etkili olduğunu açıklamıştı.

CoronaVac’ın Brezilya’daki testlerini yürüten ve aşıyı Brezilya Sağlık Bakanlığına tedarik eden Butantan biyomedikal merkezi başkanı Dimas Covas, “Bu aşıyı İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı test ettik ve iyi sonuçlar aldık” açıklaması yaptı. Aşının bu varyantlara karşı ne kadar etkili olduğunu tam olarak detaylandırmayan Covas, “Yakında net sonuçları öğreneceğiz. Güzel sonuçlar elde edeceğimiz konusunda iyimseriz” demişti.


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