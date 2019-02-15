Şişli Belediyesi'nde yangın! Bina boşaltıldı

Şişli Belediyesi binasının bodrum katında bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Binada çalışanlar ise tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı

15 Şubat 2019, Cuma 12:27 Son Güncelleme:
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Şişli Belediyesi'nde yangın! Bina boşaltıldı

İstanbul'da Şişli Belediyesi'nin bodrum katındaki elektrik trafosunda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belediye binasını kaplayan duman nedeniyle çalışanlar ise tedbir amaçlı bina dışına çıkartıldı.

Yangının yaşandığı trafoda küçük çaplı patlamalar meydana gelirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangının ardından Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Halil Özer basın mensuplarına yangınla ilgili açıklama yaptı. Özer, "Belediyemizin eksi birinci katında bulunan trafo merkezinde akülerden kaynaklı bir duman olayı vardı. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptı. İtfaiye tedbir amaçlı geldi. Dumandan dolayı personelimizi boşalttık. Belediye binamızın elektriğini de tedbir amaçlı kestik, herhangi bir sıkıntımız yok. Çalışanlar güvenlik amaçlı tahliye edildi. Dumandan da etkilenen yok" dedi. DHA

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