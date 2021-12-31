Türkiye Son dakika: Şişli'deki otel vahşetinde korkunç detay! Zorla birlikte olduktan sonra...

Son dakika: Şişli'deki otel vahşetinde korkunç detay! Zorla birlikte olduktan sonra...

Türkiye

Son dakika: Şişli'deki otel vahşetinde korkunç detay! Zorla birlikte olduktan sonra...

İstanbul Şişli'de bir otelde görevli kişi, temizlik için girdiği odada bir kadını korkunç halde bulmuştu. Yabancı uyruklu kadının ağzında koli bandı vardı ve elleri-ayakları bağlıydı...Zanlının 17 yaşında olmadığı ortaya çıktı. Kadınla zorla birlikte olduğu iddia edilen zanlının ifadeleri ise kan dondurdu. İşte son dakika haberi..

31 Aralık 2021, Cuma 11:08 Son Güncelleme:
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İstanbul Şişli’de kadın turisti otel odasında vahşice öldüren yabancı uyruklu şahsın ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen zanlının, “Koli bandıyla ağzını, ellerini bağladım, ellerimle boğdum” dediği öğrenildi. Öte yandan zanlının 17 yaşında olmadığı gerçek yaşının 27 olduğu ortaya çıktı.

Şişli’de, Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni otel odasında vahşice öldüren yabancı uyruklu Mohammad O.E.A.’nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen zanlının itirafları kan dondurdu.

"BEN SANA MASRAF ETTİM, BENİ NASIL İSTEMEZSİN"

Öldürülen Mariyam Aloui Ep Guitni ile Mohammad O.E.A.’nın sosyal medya üzerinden tanıştığı ve birkaç aydır birlikte oldukları öğrenildi. Zanlının iddiasına göre, olayın yaşandığı gece Mariyam Aloui Ep Guitni ona kendisini artık istemediğini söyledi.



Bunun üzerine sinirlenen zanlı, “Ben sana masraf ettim, telefon aldım sen beni nasıl istemezsin” dedikten sonra, kadınla zorla birlikte oldu. Ardından Mohammad O.E.A. otel odasında bulduğunu öne sürdüğü koli bandıyla Tunuslu kadının ağzını, ellerini ve ayaklarını bağlayıp, elleriyle boğdu.

ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ ŞİFRESİNİ ÖĞRENMEK İÇİN...

Öldürdüğü kadının telefonunun şifresini öğrenmek için kadının arkadaşlarını aradı. Öldürdüğü kadının kendisini aldattığını düşünen zanlı daha sonra, kadının telefonunu incelemek istedi. Ancak şifresini bilmediği için telefonu açamadı. Zanlının, bunun üzerine kadının kız arkadaşlarını arayarak şifresini öğrenmeye çalıştığı belirlendi.

17 YAŞINDA DEĞİLMİŞ!

Mohammad O.E.A.’nın Şişli’deki otele giriş yaparken, sahte bir kimlik kullandığı ortaya çıktı. Kimlikteki bilgilerde 2004 doğumlu olarak görülen zanlının, aslında 1994 doğumlu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin şubeden adliyeye sevk edildiği esnada boynunda görülen izlerin de, kendisine direnmeye çalışan Mariyam Aloui Ep Guitni’ye ait olduğu belirlendi.

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