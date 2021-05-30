Sakarya’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol satışı yapılan büfeye yapılan baskında polisi görenler kendilerini iş yerine kilitledi. Arama izni alınmasının ardından büfenin kapısı açıldı, 8 kişi polis merkezine götürüldü. Öte yandan Bursa’da da polisin 'dur' ihtarını ihlal ederek kaçan sürücü İbrahim Ö., ile yanındaki 2 arkadaşı 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanacaklarını anlayınca otomobilden inip kaçtı.









1 saat süren kovalamaca sonucu bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine girerek saklanmaya çalışan Emre I. (24) bekçiler tarafından yakalandı. Polis, kaçan sürücü ve arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Karadere Sokak’ta bulunan bir büfede meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde büfenin arka kısımda bulunan deposundan alkol satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, baskın düzenledi. Polis ekiplerini gören büfedeki kişiler kapıyı kapatarak kendilerini içeriye kilitledi.

Polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının sonuç vermemesi üzerine kapının açılması için itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, polisin arama kararı almasının ardından kapıyı açtı. Büfe sahipleri ile alkol almak için gelen 1’i kadın 8 kişi Serdivan Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. 8 kişiye kısıtlamaya uymamaları nedeniyle ceza yazılırken, adli işlem başlatıldı.

15 KİLOMETRELİK KOVALAMACA

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Yunus Emre Bulvarı'nda ilerleyen İbrahim Ö. yönetimindeki 16 U 5405 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Bölgeye takviye isteyen polis ekipleri de şüphelinin peşine düştü.

PLAKA TANIMA SİSTEMİNE YAKALANDI

Bölgede izini kaybettiren sürücü, bir süre sonra kaçış güzergahında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde tespit edildi. Polis, Ankara Yolu Caddesi'nde şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı. Ana yoldan kaçamayacağını anlayan şüpheli bu sefer de Başaran Mahallesi'nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Otomobille sokak aralarında tehlikeli bir şekilde ilerleyen şüpheliler, park halindeki 3 araca da çarparak kaçmaya devam etti.

TUVALETTE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Takviye isteği üzerine bölgeye çok sayıda motorize yunus timi ve bekçi ekibi sevk edildi. Otomobilin lastiğinin patladığını fark eden şüpheliler, aracı 2. Gülşen Sokak'ta bırakarak yaya olarak kaçışını sürdürdü. Şüphelilerden Emre I. bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde saklanmaya çalışırken bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Polisin otomobilde yaptığı ilk aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Çalıntı olduğu tespit edilen otomobil ise detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi.



