Türkiye Son dakika: Şort giyen genç kadına çirkin sözler! Babasına bile hakaret etti! Tepki yağıyor

Son dakika: Şort giyen genç kadına çirkin sözler! Babasına bile hakaret etti! Tepki yağıyor

Türkiye

Son dakika: Şort giyen genç kadına çirkin sözler! Babasına bile hakaret etti! Tepki yağıyor

İstanbul Fikirtepe'de şort giydiği için kendisine hakaretlerde bulunan ve 'Senin baban gavat' diyen şahsı olay anında telefonuna kaydeden Şebnem Tüfekçi görüntüleri paylaştı. O görüntülere sosyal medyada tepki yağıyor.

30 Haziran 2021, Çarşamba 13:47 Son Güncelleme:
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İstanbul Fikirtepe'de Şebnem Tüfekçi adlı genç kadın, şort giydiği gerekçesiyle kendisine hareket eden şahsın görüntüsünü paylaştı.

Şort giydiği için sözlü tacize uğrayan Tüfekçi, yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede sadece şort giydiğiniz için sokakta yürürken bir anda ahlaksız olabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Tüfekçi, "Babanıza hakaret edilebilir. Bana hakaret eden bu kişinin yüzünü herkes görsün diye paylaşıyorum" diye ekledi.



Sosyal medyada yayılan bir video, tepki çekti. Şebnem Tüfekçi adlı genç kız, İstanbul Fikirtepe'de sokakta şortla yürüdüğü sırada yanına yaklaşan ve giydiği şorta tepki gösteren bir şahsın, kendisine hakaretler yağdırdığı anların görüntülerini paylaştı.

Şebnem Tüfekçi, videodaki şahsa, şort giymesinin onu ilgilendirmediğini belirtiyor. Şahıs, "Sen utanmazsın" şeklinde karşılık veriyor. Diğer yandan Şebnem Tüfekçi, şort giymesine ailesinin bile karışmadığını, videodaki şahsın hiç karışma hakkı olmadığını dile getiriyor. Bunun üzerine şahıs, 'Senin baban gavat' ifadelerini kullanıyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Diğer yandan söz konusu video, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, videoyu paylaşarak, şahsın genç kıza yönelik müdahalesinin ve hakaretlerinin yanlış olduğunu vurguladı.



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