Son dakika! Sözleşmeli sağlık personel alım sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı'nda sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. ÖSYM duyurdu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz.' açıklamasında bulunmuştu. Sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
27 Aralık 2021, Pazartesi 15:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
ÖSYM'den yapılan açıklama, "KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı." denildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Açıklamada "16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklanan sonuçlarla ilgili, "20.000 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle erişebiliyor. Yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum." dedi.