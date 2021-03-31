Türkiye Son dakika: Su kanunu açıklaması! Bakan Pakdemirli duyurdu

Son dakika: Su kanunu açıklaması! Bakan Pakdemirli duyurdu

Türkiye

Son dakika: Su kanunu açıklaması! Bakan Pakdemirli duyurdu

Son dakika haberine göre, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 'Su Kanunu çıkarmayı hedefliyoruz. Kanunla suyun tahsisi ve yönetimine ilişkin konular belirlenecek' dedi.

31 Mart 2021, Çarşamba 10:40 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Su Şurası'nda, su konusunda geleceğe dönük hangi adımlar atılacak, bunların kararlarını alacağız. Su Şurası'ndan çıkacak neticelerle Su Kanunu çıkarmayı hedefliyoruz. Kanunla suyun tahsisi ve yönetimine ilişkin konular belirlenecek.

Türkiye geneli içme suyu barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 58 doluluk varmış, şu an yüzde 52 doluluk bulunuyor. İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor. Ankara için de önemli bir problem yok. Türkiye geneli enerji barajlarında geçen yıl yüzde 48 doluluk varken, şu anda yüzde 41 doluluktayız. Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında. Türkiye genelinde sulama barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var.

Sulama alanında 19 yılda 255 milyar liralık yatırım yaptık. Bu dönemde inşa edilen 600 baraj, Cumhuriyet tarihinde yapılanın iki katı.

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