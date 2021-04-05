Hatay'dan İstanbul'a okumak ve oyunculuk eğitimi almak için gelen 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. İstanbul'a oyucu olma hayali ile 2013'te geldiği öğrenilen Şükriye Bulgurcu, Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Aynı zamanda Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Tek hayali oyuncu olmak olan Bulgurcu'nun ani ölümünün nedeni belli oldu.

ADLİ TIP BEYİN KANAMASI

Şüpheli ölümü üzerine, Şükriye Bulgurcu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan incelemede Bulgurcu'nun beyninde pıhtı oluştuğu belirlenirken, ön otopsi raporuna göre ölüm sebebinin beyin kanaması olduğu kaydedildi.

AİLE 'GIDA ZEHİRLENMESİ' DEDİ

Genç kızın ani ölümü üzerine ailesi yediği yemekten zehirlenerek yaşamını yitirdiği öne sürmüştü. İddiaya göre, Bulgurcu ölmeden önceki akşam yemek söyledi ve gelen yemeği yedikten sonra fenalaştı. Durumu kötü olunca teyzesini arayan Bulgurcu'nun ölümüne gıda zehirlenmesinin sebep olduğu iddia edildi.

Sabah saatlerinde Bulgurcu'ya ulaşamayan arkadaşları yaşadığı adrese geldi. Kapının açılmaması üzerine arkadaşları kapıyı kırarak eve girdi. Genç kızı hareketsiz yatar halde bulan arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bulgurcu'nun öldüğü belirlendi.

İNTİHAR BULGUSU YOK

İncelemede genç kızın üzerinde herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izi bulunmadı. Evin kapısının arkadan kilitli olduğu tespit edilirken, herhangi bir intihar bulgusuna da rastlanma

YEMEK SİPARİŞİ

Araştırmalar sürerken Bulgurcu'nun arkadaşları sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, genç kızın ölmeden önceki akşam dışardan yemek siparişi verdiği onu yedikten sonra fenalaştığı ve kalbine yenik düşüp hayatını kaybettiğini öne sürdü.

HATAY'DA DEFNEDİLDİ

Şükriye Bulgurcu'nun cenazesi dün memleketi Hatay'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Oyunculuk hayali olan kızına bakmak için yıllarca hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Şükriye Bulgurcu'nun annesi Nadire Bulgurcu ve yakınları, defin sırasında güçlükle ayakta durabildi. (SABAH)

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