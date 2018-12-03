Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi.

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili iddianamede, iki sanık için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi.

Şüpheliler Berk A. ve Çağatay A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybettiği veya intihar ettiğine yönelik yürütülen soruşturmanın seyri Adli Tıp Kurumu'nun genç kızın cinsel saldırıya maruz kaldığına dair raporuyla değişti. Daha önce 2 kez serbest bırakılan iki şüpheli 3. kez gözaltına alındı ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklandı.