Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. AFAD koordinasyonunda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Soylu, 'Ben Kastamonu'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bartın'a, Ulaştırma ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Adil Karaismailoğlu Sinop'a geçecek' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sabah itibarıyla tüm bakanlarımızla yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde hem Kastamonu'da hem Sinop'ta hem de aynı zamanda Bartın'da aşırı yağışlar sebebiyle sel afeti meydana gelmiştir.

Orada ilgili bakan yardımcılarımızı sevk ettik. AFAD koordinasyonunda hem müdahaleler, hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakan yardımcılarımızın naklinden sonra bir talimatı daha oldu.

Ben Kastamonu Azdavay ve Bozkurt'a, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat bey Bartın'a, sayın ulaştırma bakanımız Adil Bey Sinop'a geçecekler.





"BAZI YERLERDE SUYUN YÜKSEKLİĞİ 4 METREYE ULAŞTI"

Bu esnada tahliyeler havadan devam edilmeye çalışılıyor. Bazı yerlerde suyun yüksekliğinin 3-4 metreye ulaştığı, vatandaşlarımızın bir kısmının evlerinin çatısında olduğu konusunda valilerimizden ve orada bulunan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler var.





Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu. Bu açıdan çevredeki vilayetlerden yardımlar ulaştırıldı.

(Sinop'ta evlerinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı.)





NE OLDU?

Bartın'da sağanak yağış sonrası araçlar sürüklendi, köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı. Bartın-Karabük yolunda sel nedeniyle çökme oldu. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılırken Bartın Valisi Sinan Güner, sel sularına kapılan vatandaşın kaybolduğunu açıkladı. Sinop'ta etkili olan sağanak yağışta ise Ayancık Çayı taştı araçlar sel sularında sürüklendi.

Sinop Belediye Başkanı Bülent Ayhan 100 vatandaşın mahsur kaldığını duyurdu. Samsun'un Bafra ilçesinde de sağanak yağış nedeniyle rögarlar taştı, bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

(Sinop- Hastalar araçlarla alınıp bölgeden uzaklaştırılıyor)

(Bartın'da yol çöktü)







