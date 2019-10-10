AA

Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SMO unsurları Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.

SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.

CNN Türk'ten Deniz Bayramoğlu, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son gelişmeleri az önce canlı yayında aktardı. Bayramoğlu şu bilgileri verdi:

"Akçakale'nin hemen dışındayım. Arka tarafa dönünce görüyorsunuz, binaların arkasında bulunan o bölge Suriye sınırı. PKK'nın daha önce hakim olduğu bölge. Ama bugün itibariyle harekatın devam ettiği bölge olarak ifade ediyoruz.

Akçakale'de Suriye milli ordusuna bağlı unsurlar, 35-40 araçlık bir konvoy halinde Akçakale'nin içinden geçerek Suriye sınırına hareket ettiler. Onların arkasdından 30 araçlık TSK'ya bağlı zırhlı araç konvoyu geçti."