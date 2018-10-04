Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’na resmi evrak işlemleri için giden gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan üç gündür haber alınamamasına ilişkin olarak Suudi Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

SUUDİLERDEN RESMİ AÇIKLAMA

Resmi işlemler için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gitmesinin ardından kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için, konsolosluk yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nun kaybolma şartlarına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması için kardeş yerel Türk yetkili mercileri ile koordinasyon ve takip içerisinde olduğunu bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra ortadan kaybolduğuna dair basın yayın organlarında yer alan haberleri takip etiğini ve Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra kaybolma şartlarına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması için kardeş yerel Türk yetkili mercileri ile koordinasyon ve takip içerisinde olduğunu bildirdi” denildi.

Öte yandan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, konsolosluk yetkililerinden güvenlik kamera görüntülerinin paylaşılmasını istedi. Kışlakçı, görüntülerin paylaşılmasıyla gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdiği ve çıktığı saatin belirlenebileceğini söyledi.