Türkiye Son dakika: Taksi TIR'ın altına girdi! Feci kazada sürücü sıkıştı

Son dakika: Taksi TIR'ın altına girdi! Feci kazada sürücü sıkıştı

Türkiye

Son dakika: Taksi TIR'ın altına girdi! Feci kazada sürücü sıkıştı

İstanbul Arnavutköy’de taksi sürücüsü, önündeki kamyoneti sollamaya çalışırken TIR'ın altına girdi. Araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

11 Temmuz 2021, Pazar 14:57 Son Güncelleme:
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Kaza 12.00'da Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Metin Aktaş yönetimindeki 34 TDD73 plakalı taksi, havalimanına yolcu bıraktıktan sonra Arnavutköy yönüne doğru seyir halindeyken önündeki kamyoneti sollamaya çalıştı.



Sağ şeritte park halinde bulunan TIR'ı son anda fark eden taksi sürücüsü frene bassa da kazaya engel olamadı. Kaza sonrası şoför mahallinde sıkışan sürücü Metin Aktaş, uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesini gerçekleştirdikleri Aktaş, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ederken, taksi hurda yığınına döndü.


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