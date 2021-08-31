Son dakika haberlere göre, 15 Ağustos'ta Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'dan yeni yaptırımlar gecikmedi. Daha önce birkaç kez kadın haklarını koruyacaklarına dair bir dizi vaatte bulunan Taliban, verdiği sözleri tutmaya niyetli olmadığını bir kez daha kanıtladı. İşte son dakika gelişmeler...

Taliban, Afganistan'ın Kandahar kentinde televizyon ve radyo kanallarında müzik ve kadın seslerini yasakladı. Bu gelişme, Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından bazı medya kuruluşlarının kadın sunucuların ekrana çıkışını durdurmasının ardından geldi.

SÖZLER VERDİLER AMA...

Aşırılık yanlıları daha önce birkaç kez kadın haklarını korumak için bir dizi vaatte bulunmuştu. Ancak, güvencelerine rağmen, Taliban Kabil'i ele geçirdikten kısa bir süre sonra kadın posterlerini karalamaya başladı.

Grup, haber kuruluşlarına ve radyo kanallarına kadın sesiyle başka hiçbir program yayınlamamalarını emretti ve bu da kadın sunucuların birçok kuruluş tarafından görevden alınmasına yol açtı.

Ayrıca Taliban'ın yönetimi devralması sonrasında Kabil'deki yerel basın kuruluşlarında birkaç kadın personelin işyerlerinden geri dönmeleri istendiğini bildirdi. Ancak Taliban, kadınların çalışmaya devam etmelerine ve İslam hukuku altında eğitim görmelerine izin vereceğine dair güvence vermişti. Yerel basında yer alan haberler, Taliban'ın verdiği sözlerin aksine kadınların günlük yaşamlarında sorunlarla karşılaşmaya başladıklarını gösteriyor. Taliban, geçmişte kadınların başlarını örtmeyi ve evlerinden her çıktıklarında bir erkek aile üyesinin eşlik etmesini içeren kadınlara sert kuralları ile ünlüydü.

KARMA EĞİTİME YASAK GELDİ

Öte yandan Taliban’ın Yüksek Öğrenim Bakanı Abdul Baqi Haqqani, Afgan kadınların üniversiteye gidebileceklerini ancak erkeklerle birlikte aynı sınıflarda bulunamayacaklarını ve erkek hocalardan ders alamayacaklarını açıkladı.

Haqqani yaptığı açıklamada, "Afganistan halkı, kadın ve erkek karışık bir ortamda olmadan şeriat kanunları ışığında yüksek öğrenimlerine güvenlik içinde devam edecek” dedi.

Eğitim politikaları için henüz bir çerçeve oluşturmayan Taliban hükümeti, yeni kuralların İslami şeriat yasalarına dayanacağını ifade etmişti.

Khaama Press'e göre, Taliban, Herat eyaletindeki tüm hükümet ve özel üniversitelerde karma eğitimi yasakladı ve bunu 'toplumdaki tüm kötülüklerin kökü' olarak nitelendirdi.

Bundan böyle kızlar ve erkekler aynı sınıfta eğitim alamayacak. Taliban iktidara geldiğinden beri binlerce kadın ve çocuk Afganistan'dan kaçmaya çalıştı.

Taliban'ın yeniden güç kazanarak yönetimi ele alması sonrası ülkedeki kadınlar, 20 yıllık mücadelenin ardından kazandıkları özgürlükleri kaybetmekten endişe ediyordu.

Ülkedeki sokakların neredeyse erkeklere kaldığı bir dönemde, Kabil'deki Shar-e-Naw semtinde kadın resimlerinin bulunduğu bir güzellik salonunun cephesi sprey ile boyanmıştı.



