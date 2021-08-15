Son dakika: Taliban Kabil'e girmişti...'Afgan lider ülkeyi terk etti' iddiası
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Afgan lider Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiği iddia edildi.
15 Ağustos 2021, Pazar 16:59 Son Güncelleme:
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Taliban militanları, Afganistan'ın başkenti Kabil'e bugün dört koldan girdi. ABD Büyükelçiliği'nin üzerinde uçan helikopterlerin fotoğrafları az önce geldi. Başkent Kabil'de dumanlar yükseliyor. Afgan hükümeti, yönetimin Taliban'a devri için müzakerelere başlanacağını açıkladı.
Kabil'de binlerce sivil kenti terk etmek için harekete geçti.
AFGAN LİDER ÜLKEYİ TERK ETTİ
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Afgan lider Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiği iddia edildi.
RUSYA'DAN AÇIKLAMA
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesiyle ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Maria Zakharova, 'ABD’nin deneyinin bir sonucudur' dedi.
PAKİSTAN: ZAMANI GELDİĞİNDE TALİBAN HÜKÜMETİNİ TANIYACAĞIZ
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 'Zamanı geldiğinde Taliban hükümetini tanıyacağız.' dedi.