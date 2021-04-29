Son dakika... Tam kapanmada kreşler hakkında genelge

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.

Öte yandan kreşler hakkında bir diğer açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan geldi.

Bakan Yanık açıklamasında, "Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak" dedi.





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