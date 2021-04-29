Türkiye Son dakika... Tam kapanmada kreşler hakkında genelge

Son dakika... Tam kapanmada kreşler hakkında genelge

Türkiye

Son dakika... Tam kapanmada kreşler hakkında genelge

Son dakika haberine göre; tam kapanmada kreşler açık olup olmamasına ilişkin bakanlıklardan peş peşe açıklamalar geldi. Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kreşler hakkında açıklamalar yapıldı.

29 Nisan 2021, Perşembe 14:39 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.

Öte yandan kreşler hakkında bir diğer açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan geldi.

Bakan Yanık açıklamasında, "Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak" dedi.




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