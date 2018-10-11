Tarkan ‘10’ albümündeki ‘Kedi Gibi’ şarkısının klibi için Galata ve Karaköy’deki bazı binaların çatısına çıktı. Klip, TV kanalları ve dijital platform fizy’de bugünden itibaren izlenebilecek.

ÇEKİMLER İKİ GÜN SÜRDÜ

İrfan Yıldırım yönetmenliğindeki klip için 20 kişi çalıştı. Çekimler 2 gün sürdü.

Öte yandan Tarkan, temmuz ayında dünyaya gelen kızı Liya ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun sağlığı için ambalajlı gıdayı yasakladı, organik ürün siparişi vermeye başladı.