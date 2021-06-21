Son dakika: Tarlada feci olay! Yıldırım düştü: 6 yaralı var

Denizli'nin Çal ilçesinde, çapa yapılan kekik tarlasına yıldırım isabet etmesi sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kale ilçesinde de yıldırım isabet eden ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Baklançakırlar Mahallesi'nde bulunan kekik tarlasına, saat 15.00 sıralarında, yıldırım isabet etti. Bu sırada tarlada çapa yapan 6 kişi, yaralandı. İhbar üzerine tarlaya sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, AFAD ekiplerince bölgeden tahliye edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

DENİZLİ'DE AHIRA YILDIRIM İSABET ETMESİ SONUCU 4 İNEK TELEF OLDU

İlçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta bulunan Koçarboğazı Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Haydar Şipal, gök gürültüsünün ardından bahçesinden ses geldiğini duyarak ahırı kontrol etti.

Ahırdaki 4 ineğin hareketsiz yattığını gören Şipal, durumu veteriner hekime bildirdi. Veteriner hekim, hayvanların yıldırım isabet etmesi sonucu telef olduğunu belirledi.

Şipal, AA muhabirine, hayvanlarını kaybettiği için üzgün olduğunu belirterek, "Ahıra gittiğimde 5 ineğimden 4'ünün yerde durduğunu gördüm. Hayvancılıkla uğraşıyorum ve başka bir geçim kaynağım yok. Yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum." dedi.