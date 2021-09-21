Son dakika! TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 7 aracın birbirine karıştığı trafik kazasında yaralılar var. TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
21 Eylül 2021, Salı 15:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Son dakika haberine göre; Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolunda 7 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
112 Acil ekipleri yaralılara müdahale ederken, trafik ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.
BUNLARI DA OKUYUN