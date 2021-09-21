Türkiye Son dakika! TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Son dakika! TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Türkiye

Son dakika! TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 7 aracın birbirine karıştığı trafik kazasında yaralılar var. TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

21 Eylül 2021, Salı 15:53 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolunda 7 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

112 Acil ekipleri yaralılara müdahale ederken, trafik ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.




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