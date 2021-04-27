Son dakika haberine göre Arnavutluk polisi Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Faruk Fatih Özer yakalanamazken, Özer'i saklayanlar gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Arnavutluk polisi Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Faruk Fatih Özer yakalanamazken, Özer'i saklayanlar gözaltına alındı.

NE OLDU?

Sahibi olduğu kripto para borsası Thodex üzerinden 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiası sonrası Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in ağabeyinin ardından kız kardeşi Serap Özer de yakalandı.

Kripto para dolandırıcılığı Thodex soruşturmasında, hakimliğe sevk edilen 28 kişi de "Yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.











