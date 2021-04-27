Türkiye Son dakika: Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta saklandığı eve operasyon!

Son dakika: Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta saklandığı eve operasyon!

Türkiye

Son dakika: Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta saklandığı eve operasyon!

Son dakika haberine göre, Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta saklandığı eve Arnavutluk polisi tarafından operasyon düzenlendi. Faruk Fatih Özer yakalanamazken Özer'i saklayanlar gözaltına alındı. Özer, kripto para borsasından topladığı 2 milyar dolarla kaçmıştı.

27 Nisan 2021, Salı 16:33 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Arnavutluk polisi Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Faruk Fatih Özer yakalanamazken, Özer'i saklayanlar gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Arnavutluk polisi Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Faruk Fatih Özer yakalanamazken, Özer'i saklayanlar gözaltına alındı.

NE OLDU?

Sahibi olduğu kripto para borsası Thodex üzerinden 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiası sonrası Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in ağabeyinin ardından kız kardeşi Serap Özer de yakalandı. 

Kripto para dolandırıcılığı Thodex soruşturmasında, hakimliğe sevk edilen 28 kişi de "Yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.




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