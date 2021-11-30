Türkiye Son dakika: THY İstanbul varışlı seferlerde uçağa biniş işlemlerini durdurdu

Son dakika: THY İstanbul varışlı seferlerde uçağa biniş işlemlerini durdurdu

Türkiye

Son dakika: THY İstanbul varışlı seferlerde uçağa biniş işlemlerini durdurdu

Türk Hava Yolları (THY) lodos nedeniyle İstanbul varışlı seferlerinde biniş işlemlerini durdurdu. Son dakika haberine göre, THY yurt içi uçuşlarında İstanbul varışlı seferlerinde uçağa biniş işlemlerini durdurma kararı aldı. Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den açıklama geldi.

30 Kasım 2021, Salı 13:01 Son Güncelleme:
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İstanbul'da lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarında İstanbul varışlı seferlerinde uçağa biniş işlemlerini durdurdu. 


Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz." paylaşımında bulundu. 

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