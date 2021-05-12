Türkiye Son dakika... Tokat Erbaa'da korkutan deprem

Son dakika... Tokat Erbaa'da korkutan deprem

Türkiye

Son dakika... Tokat Erbaa'da korkutan deprem

Saat 12.03'te Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD da depremin büyüklüğün.9 olarak duyurdu. Erbaa'daki depremin ardından Datça açıklarında 3.4 büyüklüğünde de bir deprem yaşandı.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 12:35 Son Güncelleme:
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Saat 12.03'te Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD da depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM

Datça açıklarında on iki adalar bölgesinde saat 12:04'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin oluştuğu derinlik 7.4 kilometre olarak ölçüldü.

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