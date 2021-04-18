Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur’un oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri’nde bulunan apartmanda yangın çıktı. Başkan İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur’un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Solunum rahatsızlığı bulunan Başkan Uygur, 6 gün süren tedavinin ardından taburcu oldu.

Evinde tedavisini sürdürülen başkan Ramazan İsmail Uygur, 14 Nisan gecesi yine solunum rahatsızlığına bağlı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur’un bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Torbalı Belediye Başkanımız sayın İsmail Uygur’u kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük" ifadelerine kullandı.

'BAŞIMIZ SAĞ OLSUN'

Solunum rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur için siyasilerden de başsağlığı mesajları geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Uygur'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da "İzmir Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı dilerim" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise yaptığı paylaşımda "Vefat haberini almanın üzüntüsünü yaşadığım Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yayımladığı taziye mesajında "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İSMAİL UYGUR KİMDİR?

Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. İlk ve lise eğitimini Torbalı’da gördü. İzmir Ege Üniversitesi’nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek lisans eğitimini tamamladı.

1992 yılından bu yana üyesi ve çeşitli kademelerde yöneticisi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve 10 yıl Torbalı Belediye Başkanlığı yaptı.

Ramazan İsmail Uygur, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimde CHP'den 3. kez Torbalı Belediye Başkanı oldu. Uygur, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY/İZMİR (DHA)