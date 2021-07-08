Türkiye Son dakika... Tosuncuk, Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi

Son dakika... Tosuncuk, Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi

Türkiye

Son dakika... Tosuncuk, Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi.

08 Temmuz 2021, Perşembe 13:32 Son Güncelleme:
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Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı. Aydın, dün akşam önce Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Burada kısa süre bekletilen Aydın'ın daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

DHA



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