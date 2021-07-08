Son dakika... Tosuncuk, Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi
Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi.
08 Temmuz 2021, Perşembe 13:32 Son Güncelleme:
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Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı. Aydın, dün akşam önce Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Burada kısa süre bekletilen Aydın'ın daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.
DHA
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