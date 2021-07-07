Son dakika: Tosuncuk Mehmet Aydın tutuklandı

Son dakika haberine göre 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ifadesinin detayları ortaya çıktı. İfadesinde mağdur ettiği binlerce insanın mağduriyetini gidermek için teslim olduğunu savunan Aydın, firari olduğu 3 yıllık dönemde yaşadıklarını da anlattı. Tosuncuk "Uruguay'dan Brezilya'ya gittiğimde 50 bin Euro para ve 3 bitcoin olmak üzere toplam 100 bin dolar param vardı. Bununla 3 yıl geçindim" dedi. Aydın, 700 bin dolar nakit parası ile 7 adet villasına ve lüks araçlarına ise Uruguay'da el konulduğunu savundu. Son dakika gelişmesine göre Mehmet Aydın tutuklandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi.. Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 4 günlük gözaltı süresi verilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ifade vermesi yaklaşık 2 gün sürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Aydın'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Mehmet Aydın'ın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda soruşturmayı yürüten savcıya ifade verme işlemleri bitti.

TOSUNCUK TUTUKLANDI

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

YURT DIŞINDA BULUNDUĞU SÜREÇTE DE FİRMALAR AÇMIŞ

Aydın'ın emniyetteki ifadesinde Çitlik Bank projesini öncelikli bir internet oyunu olarak tasarladığını söylediği, oyuna yüksek katılımcı şirket kurmaya karar verdiği, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını söylediği öğrenildi. 'Çiftlik Bank Projesinde' zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını ve bazı kişilerin para istemesine üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini kaydeden Mehmet Aydın'ın yurtdışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını belirttiği kaydedildi.





SİSTEMİ ASLA DOLANDIRICILIK AMACIYLA KURMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Türkiye'deki Çiftlik Bank işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü öne süren Aydın'ın Çiftlik Bank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların gerçek çiftliklerde payı olmadığının söylendiğini iddia etti.

Ayrıca Aydın'ın ifadesinde binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını, Çiftlik Bank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını ve her zaman iyi niyetli davrandığını iddia ettiği kaydedildi.

SİSTEMDE GÖREV ALAN ŞAHISLARIN KÖTÜ NİYETLİ DAVRANDIĞINI İDDİA ETTİ

Şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyet göstergesi olduğunu öne süren Mehmet Aydın'ın sistemde görev alan kişilerin kötü niyetli davrandığını söyleyerek haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattıklarını söylediği belirtildi.

MAĞDURİYETLERİ KARŞILAYACAĞI İÇİN TESLİM OLMUŞ

Aydın'ın tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini, basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığının haber yapılması üzerine Türkiye'de kurulu Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıklarının 200 milyon lira civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Brezilya'daki büyükelçiliğe giderek teslim olduğunu beyan ettiği bilgisi edinildi.

İFADESİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın savcılıkta verdiği 4 saatlik ifadesinin detayları ortaya çıktı. Aydın'ın savcılık ifadesinde "Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği öğrenildi.

Aydın, sosyal medya uzmanı olarak çalıştığını, zamanla kendi oyun şirketini Bursa'da kurduğunu, İstanbul'dan gelen yatırımcıların teklifli üzerine İstanbul'da da bayii açığını ve işlerin büyüyerek daha çok üye katıldığını söyledi.

MAFYA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Aydın ifadesinde Bursa'da mafyavari bir kişi tarafından tehdit edildiğini, yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını iddia etti.

2018 YILINDA BİTCOİN ÜRETİM CİHAZLARI ALDIK

Aydın'ın Çiftlik Bank oyunu, şarküteri, hayvan besiciliği faaliyetlerine devam ederken Bitcoin'e merakı olduğunu, bir Uruguay vatandaşının kendisine bu işlerin Paraguay'da daha kolay yapılabileceğini söylediği ve 3 milyon dolar ödeme yaparak 800-900 adet Bitcoin üretim cihazı aldıklarını söyledi. Elde ettiği karlardan Çiftlik Bank üyelerine de para verdiğini öne süren Aydın, sosyal medyada kendileri aleyhine haberler yapıldığını ve bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli incelemeleri başlattığını belirterek "Hakkımızda soruşturma başlatıldı. Reklamlarımız yasaklandı. Biz de üyelere bağlı bir sistem olmadığımızı ispatlamak amacıyla üye alımını durdurduk. Soruşturma başlatılmasının ardından Türkiye'de bulunan bankalar bizimle çalışmayacağını söyleyerek hesaplarımızı kapattılar" dediği öğrenildi.

MAĞDURLARIN ZARARININ MAL VARLIĞIMDAN KARŞILANMASINI İSTİYORUM

Aydın "Ben örgüt kurup yönettiğim ve insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum. Her şeyi samimiyetle anlattım. Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığından karşılanmasını istiyorum" dedi.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade veren Mehmet Aydın'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, emniyette vermiş olduğu ifadeyi tekrar ettiğini belirterek "Ortaokul bittikten sonra şirketlere internet sitesi yapmaya başladım. Bir arkadaşımla beraber Bursa'da esnafları dolaşıp kurumsal web sitesine ihtiyacı olup olmadığını soruyorduk. İhtiyacı olanlara 300-400 lira karşılığında web sitesi yapıyorduk. 2015 yılında çalışmak için Antalya'ya gittim, burada ismini hatırlayamadığım bir tarım firmasında sosyal medya uzmanı olarak çalışmaya başladım. Firmanın sosyal medya hesapları üzerinden reklamlarını yapıyordum. Bu işte iki ay kadar çalıştıktan sonra kendi işimi kurmaya karar verdim" dediği öğrenildi.

İLK BAŞTA ÇOK YÜKSEK BEKLENTİLERLE BAŞLAMADIM

Aydın'ın daha önceden tanıdığı bilgisayar yazılımcısı bir arkadaşıyla Çiftlik Bank isimli oyunun yazılımını yaptığını öne sürerek "Arkadaşıma yaptığı bu web sitesi oyunu ile ilgili 500 TL ödeme yaptım. Oyunla ilgili web sitesini kurduktan sonra 2015 yılı Ağustos ayında çiftlik oyun web sitesini faaliyete geçirdik. Çiftlik Bank oyun sitesi benim şahıs firmam üzerinden başladı. Bu faaliyetlerimi Antalya'da bulunduğum esnada tek başıma kalmış olduğum evimde kendim yürütüyordum. İki-üç hafta sonra Bursa'ya döndüm ve kalmış olduğum evde faaliyetleri tek başıma yürütmeye devam ettim. İlk başta çok yüksek beklentilerle başlamadım. Ufak beklentilerle bu işe girdim. Facebook'ta oyunumun reklamını yaptırdım. Bu sanal oyunumda hayvanlardan elde ettiğim sanal ürünler ve bu sanal ürünlerin satılabileceği bir pazar oluşturmuştum. Faaliyetime başladıktan sonra bir ay içerisinde yaklaşık 10 bin üyeden 30 bin lira kadar para benim hesabıma geçti. Elde ettiğim kazançla daha fazla reklam yapmaya başladım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

YÜKSEK MİKTARLI VERGİLER NEDENİYLE KIBRIS'I TERCİH ETTİM

Oyunda yaklaşık 3 ay sonra 20 bin üyeye ulaştığını, bu üyelerden yaklaşık 500'ünün yatırımcı olduğunu belirten Aydın, üyelerin isteklerine yetişemediğini ve bu nedenle yanına eleman aldığını dile getirdi. Evde çalıştığını ve muhasebecisi aracılığıyla fatura yaparak vergi ödediğini de iddia eden Aydın'ın ifadesini şu şekilde sürdürdüğü öğrenildi: "Bu şirket üzerinden bir üyemizin tavsiyesi üzerine çiftlik hayvanlarının ürünlerinin satışına ilişkin şarküteri açmayı planladım ve akabinde Çiftlik Bilgi İşlem Tarım Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. unvanlı firmayı Bursa ili Beşevler semtinde kurdum ve şarküteri olarak işletmeye başladım. Bu şirketime genel müdür olarak ağabeyim Fatih Aydın'ı atadım. Ağabeyim ürün tedarikini çevre civarlarda bulunan çiftliklerden yapmaktaydı. Bu ürünleri normal bir esnaf gibi vatandaşa şarküteri olarak satışını yapmaktaydık. Ayrıca Çiftlik Bank oyunumuzla ilgili üyelerimiz oyun parası satın almak istediklerinde şarküteriye gelerek nakit veya kredi kartıyla ödeme yaparak üyeliğine bu parayı aktarabiliyordu. Şirketimizin bu adresinde iki katlı yerimiz bulunmaktaydı. Alt katımız şarküteriydi. Üst katımızda ise oyunumuzun idare edildiği toplantı salonu ve ofisler bulunmaktaydı. Yatırım yapan veya oyunumuza üye olanlar görüşmek istediklerinde şirketimizin bu ofisine geliyorlardı ve ben yüz yüze ofisimizde şarküterimizi tanıtıp gelecek planlarımı anlatmaktaydım. Ancak bu oyun üzerinden yapmış olduğum sanal satışlarla ilgili yüksek miktarlı vergiler çıkması nedeniyle muhasebecimin yönlendirmesi üzerine sabit vergi ödeyebilmek amacıyla Kıbrıs'ta aynı dönemde 2016 yılı başlarında Fame Game Software Ltd. unvanlı şirketi ağabeyim Fatih Aydın ile birlikte kurdum. Ağabeyimle kurmamın sebebi Kıbrıs'ta şirketlerin en az iki ortakla kurulması zorunluluğundan kaynaklanmaktaydı"

AÇILIŞTAN SONRA ÇİFTLİK BANK OYUNUMUZA RAĞBET DAHA DA ARTTI

Bursa'dan bir yatırımcının yanına geldiğini, yüklü para yatırmak istediğini ve İstanbul'da bayii açmak için 15 bin lira verdiğini belirten Aydın'ın "Bu iki şahısta İstanbul Bakırköy'de Çiftlik Bank logosunu kullanarak şarküteri açtılar. Savaş Yıkılmaz ile birlikte İstanbul'a daha fazla bayilik açmamız gerektiğini konuştuk ve yönde çalışmalar yaptık. Savaş Yıkılmaz'a Marmara Bölge Müdürlüğünü verdim. Daha sonra bayilerimiz hızla artmaya başladı. Yine 2016 yılının başlarında hayallerimi gerçekleştirmek adına Bursa Karacabey'de bir çiftlik kiraladım ve bu çiftliğe hayvan alarak üretim yapmaya başladık. Çiftliğin yönetimini çiftliği kiraladığımız şahsın kardeşi olan Nesin isimli soy ismini hatırlamadığım bir şahsa bıraktım. Bu şahıs hayvan işinden anlıyordu ve aylık maaş karşılığında kurmuş olduğum çiftlikte yönetici olarak çalıştırdım. Yaklaşık iki-üç ay sonra yine Bursa ili İnegöl ilçesinde ikinci bir çiftlik kiraladım. Bu çiftlik daha büyük ve daha profesyonel bir besi çiftliğiydi. Büyükbaş hayvanlar aldık ve Karacabey'de bulunan büyükbaş hayvanları da buraya taşıdık. İnegöl'de kiralamış olduğum çiftliğin açılışı için tüm üyelerimi davet ettim burada bir açılış töreni gerçekleştirdik. Bu açılıştan sonra Çiftlik Bank oyunumuza daha da rağbet arttı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TEHDİT EDİLDİĞİ İÇİN URUGUAY'A GİTTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Üye sayısının artmasıyla birlikte gelirinin de arttığını ifade eden Aydın, Çiftlik Bank'a yazılımcı ve sosyal medya uzmanlarını işe almaya devam ettiklerini, ofislerine taşındıktan sonra Ebubekir Karaman'ın 'Hayırlı olsun' demek için ofise geldiğini ve kendisinin 'mafyavari' davrandığını öne sürdü. Karaman'ın kendisini koruyacağını söylediğini ifade eden Aydın, Karaman'ın 'Suriye'deki mücahit kardeşleri için Bursalı iş adamı olarak senin de destek olman gerekiyor' diyerek kendisinden para istediğini öne sürdü. Bu sebeple eşiyle birlikte Uruguay ve Arjantin'e gittiğini iddia eden Aydın, Arjantin'de ofis tuttuğunu, muhasebecisinin Kıbrıs'ta 5 bin dolar sabit vergi ile KDV gelir vergisi ödemeden oyun faaliyetlerini yürütebileceğini söylemesi üzerine Kıbrıs'ta 2016 yılında şirket kurduğunu ve Çiftlik Bank sanal oyunun faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

BİTCOİN ÜRETİM CİHAZLARI ALDIĞINI SÖYLEDİ

Aydın, Çiftlik Bank oyunu, şarküteri, hayvan besiciliği faaliyetlerine devam ederken Bitcoin'e merakı olduğunu, bir Uruguay vatandaşının kendisine bu işlerin Paraguay'da daha kolay yapılabileceğini söylediği ve 3 milyon dolar ödeme yaparak 800-900 adet bitcoin üretim cihazı aldıklarını söyledi. Elde ettiği karlardan Çiftlik Bank üyelerine de para verdiğini öne süren Aydın, sosyal medyada kendileri aleyhine haberler yapıldığını ve bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli incelemeleri başlattığını belirterek "Hakkımızda soruşturma başlatıldı. Reklamlarımız yasaklandı. Biz de üyelere bağlı bir sistem olmadığımızı ispatlamak amacıyla üye alımını durdurduk. Soruşturma başlatılmasının ardından Türkiye'de bulunan bankalar bizimle çalışmayacağını söyleyerek hesaplarımızı kapattılar" dediği öğrenildi.

URUGUAY 700 BİN DOLAR NAKİT PARA VE 2 ADET LÜKS ARACINA EL KOYMUŞ

2018 yılında Bitcoin üretme faaliyetlerine devam ettiklerini, Çiftlik Bank oyun faaliyetlerinin durdurulduğunu, dünyada faaliyetleri yayabilmek amacıyla Uruguay'da olduğu sırada Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın aleyhinde açıklama yaptığını vurgulayan Aydın'ın, "Üyeler, savcılıklara suç duyurusunda bulundular. Ben bunların hepsini Uruguay'dayken öğrendim. Türkiye Uruguay'dan benim iademi talep edince ben tekrar Brezilya'ya geçtim ve oraya yerleştim. Uruguay makamları benim hakkımda da kara para aklamaktan hakkımda soruşturma açtı" dediği kaydedildi.

Aydın, Uruguay yetkili makamlarının tüm mal varlığına el koyduğunu öne sürdü. Aydın 2 lüks aracının, 700 bin dolar nakit parasına, 7 adet villası arsasına, şirkete ait malzemeler ve şirket araçlarına Uruguay'da el konulduğunu söyledi.

BREZİLYA'YA GEÇTİĞİM SIRADA 50 BİN EURO VE 3 BİTCOİN'İM VARDI

Kendisinin de mağdur olduğunu iddia eden Aydın'ın "Özelikle birilerini dolandırmak paralarını alıp kaçmak kastıyla hareket etmedim. Anlattığım gibi noterden ihtar çeken herkesin parasını yatırdım. Yurt dışında bulunduğum süreçte kendi imkanlarımla mağdurların paralarını ödemeyi hep düşündüm. Yurt dışında bulunan faaliyetleri de yürütemez hale geldim. En son basında adliyeye başvuran mağdurların zararının 64 milyon TL olduğunu öğrenince el konulan mal varlığımın bunu karşılamaya yeteceğini düşünerek teslim oldum. Uruguay'dan çıktığımda Brezilya'ya geçtiğim sırada 50 bin Euro para ve 3 bitcoin olmak üzere toplam 100 bin dolar param vardı. Onunla yaklaşık 3 yıl boyunca geçindim. Herhangi bir kripto para borsasında bitcoin veya kripto param bulunmamaktadır veya yine soğuk cüzdan diye tabir edilen kripto para taşıyıcım da yoktur. Bütün mal varlığıma da gerek Türkiye'de gerekse Uruguay'da el konuldu" ifadesini kullandı. Mehmet Aydın, yurt dışında bulunduğu süre içerisinde geçinebilmek için bitcoin ve altcoinlerini Dolar ve Euro'ya çevirerek harcama yaptığını dile getirdi.

ETKİN PİŞMANLIK KÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEMİYORUM

Aydın'ın "Ben örgüt kurup yönettiğim ve insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum. Her şeyi samimiyetle anlattım. Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım, yanlış insanlara tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığından karşılanmasını istiyorum" dediği öğrenildi.

Halil Sadri YILMAZ / Büşra ÇOBAN İSTANBUL, (DHA)

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, 4 saat süren savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 4 günlük ek gözaltı süresi verilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın’ın emniyette ifade vermesi yaklaşık 2 gün sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen Aydın’ın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda Savcı Yücel Ertaş’a 09.30’da ifade vermeye başladı. Aydın’ın savcılık ifadesi 4 saat sürdü. Savcılık, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle Mehmet Aydın'ı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

TOSUNCUK'UN BULAŞIKÇILIK DÖNEMİNDEN ARKADAŞI KONUŞTU

Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Mehmet Aydın'ın, Çiftlik Bank oyununu geliştirmeden Bursa'da bulaşıkçılık yaptığı eğlence mekanı görüntülendi. Burada yaklaşık 7 ay çalışan Aydın’ın o dönem içine kapanık biri olduğu fakat etrafına yazılımcı olmak ve bir oyun geliştirmek istediğini söylediği ortaya çıktı. Aydın’la birlikte çalışanlardan biri olan Kemal Çetin, Tosuncuk’un o yıllarını anlattı.

'ONU TANIYANLAR BU İŞİ TEK BAŞINA YAPTIĞINA İNANMIYOR'

Kemal Çetin, binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın’ın birlikte çalıştıkları dönemde maddi durumunun hiç iyi olmadığını anlattı. O dönemlerde de Aydın’ın bilgisayar yazılımcılığı yaparak oyun geliştirmek istediğini belirten Çetin, “Mehmet Aydın, 10 yıl önce bulaşıkhanede bulaşık yıkayan bir arkadaşımızdı. Sessiz sakin kimseyle konuşmayan biriydi. Maddi durumu hiç iyi değildi. Biz bunları bilmiyorduk ilk başta fakat daha sonra arkadaşlarımız bu arkadaşın yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti. Biz de kendi aramızda ona destek olmak için bir miktar para toplayıp yardımcı olduk. Daha sonra evle alakalı bir sıkıntısı olduğunu öğrendik. Bir kiralık ev tuttuk. Daha sonra yavaş yavaş ‘Ben yazılım, bilgisayarla alakalı işler yapacağım’ demeye başladı. Tabii doğal olarak biz de bu kadar içine kapanık, sessiz sakin birinin böyle bir şey yapabileceğine inanmadık. Zaten önceleri bahsettiği şey Çiftlik Bank değildi, bilgisayar yazılımcısı olacağım, bir oyun geliştireceğim falan diyordu. En son buradan ayrıldı gitti. Daha sonra Çiftlik Bank olarak baktık ki, 'Tosuncuk' olmuş, büyümüş, insanları bir şekilde dolandırıp mağdur etmiş. Bizimle çalışırken rap müziğe ilgisi vardı ama muhtemelen başaramadı ki Çiftlik Bank gibi bir organizasyona dahil oldu. Onu tanıyan arkadaşlarımızın hiçbiri bunu tek başına yaptığına ihtimal vermiyor” dedi.



